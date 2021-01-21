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  3. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak görevli memura hakaret etti! 'Sinir krizi geçirdim'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak görevli memura hakaret etti! 'Sinir krizi geçirdim'

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayınca olanlar oldu. Yasağı deldiği için ceza kesilen Çıtak sinir krizi geçirdi ve görevi başındaki polis memuruna hakaretler yağdırdı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak görevli memura hakaret etti! 'Sinir krizi geçirdim'

Sokağa çıkma yasağında polisler tarafından durdurulan ve 3 bin 150 lira ceza kesilen İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter görevi başındaki polis memuru ile tartıştı.

Memurlara hakaret edip görevlerini yapmalarını engellemeye çalışan Çıtak hakkında, görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak görevli memura hakaret etti! 'Sinir krizi geçirdim'

"KÖPEĞİM KUSMAYA BAŞLAYINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

İfadesini veren Çıtak, olay günü nişanlısı Levent Dörter ile birlikte köpeğini veterinere götürmek istediklerini, polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip acil hastaneye gitmek istediklerini söylediğini anlattı. Köpeği veterinere götürmek için yasağı ihlal ettiğini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiğini belirten şarkıcı, "Rapora rağmen polisler bizimle münakaşa etmeye başladı. Köpeğim kusmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Polislerin görevini yapmasına engel olmadım" dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak görevli memura hakaret etti! 'Sinir krizi geçirdim'

"BİZE HAKARET ETTİ"

Çıtak'ın nişanlısı Levent Dörter'in de olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Dörter, polis memurlarına mukavemet etmediğini söyleyerek polislerin kendisine ve nişanlısına hakaret ettiğini belirtti. İkili hakkında görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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