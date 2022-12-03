İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Son nefesime kadar yanındayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti.

TATLISES: CUMHURBAŞKANIM İÇİN BURADAYIM

Kurdele kesimi sırasında sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

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BERABER ŞARKI SÖYLEDİLER

Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi. Tatlıses'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.