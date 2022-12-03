İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Son nefesime kadar yanındayım

Şanlıurfa'daki toplu açılış programında sahneye çıkan İbrahim Tatlısesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini programa davet ettiğini ifade ederek, "Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti.

İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Son nefesime kadar yanındayım

TATLISES: CUMHURBAŞKANIM İÇİN BURADAYIM

Kurdele kesimi sırasında sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

BERABER ŞARKI SÖYLEDİLER

Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi. Tatlıses'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Son nefesime kadar yanındayımİbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Son nefesime kadar yanındayım

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