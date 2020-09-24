Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi Milan, Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tüm oyuncularına test yaptırdı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Tüm takıma yapılan testler sonucunda yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. Yıldız futbolcu, karantina sürecine dahil edilecek.

Karantina sürecine dahil edilecek olan Zlatan, Beşiktaş ve Milan'ın eşleşmesi durumunda bu maçta forma giyemeyecek. UEFA'nın yayınladığı corona virüs protokollerine göre; Milan'da en az 13 futbolcunun PCR testinin negatif çıkması gerekiyor.