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Icardi, parayı değil aşkı seçti! Tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti!

Olaylı birliktelikleriyle sürekli gündemde yer edinen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, bu kez para nedeniyle konuşuluyor. Yıldız futbolcu, 2050 yılına kadarki tüm gelirlerini eşi Wanda Nara'ya devrettiği sözleşmeye imza attı.

Icardi, parayı değil aşkı seçti! Tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti!

Evliliklerinde yaşadıkları krizlerle futbol ve magazin gündeminden inmeyen Wanda Nara ve Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları aldatma olayı üzerine yeniden ayrılmayı gündemine getirmişti. Eşine olan sadakatini göstermek isteyen Mauro Icardi ise sürpriz bir sözleşmeye imza attı. Yıldız futbolcu, imzaladığı sözleşmeyle 2050 yılına kadar elde edeceği tüm gelirleri eşi Wanda Nara'ya devretti.

BUNDAN SONRAKİ GELİRLERİNİ DE DEVRETTİ

Arjantinli yıldız, aynı zamanda menajerliğini yürüten Wanda Nara'ya şu anki ve gelecekteki tüm sözleşmelerinin yanı sıra sahip olduğu tüm mülklerin hakkını da devretti. Bu sözleşmeyle birlikte Wanda Nara, Milano merkezli World Marketing Football şirketinin tek sahibi olacak. Çiftin mülkleri arasında yer alan Como Golü'ndeki lüks villa da yıldız futbolcunun eşine ait olacak.

Icardi, parayı değil aşkı seçti! Tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti!

BİR KEZ DAHA ALDATTI

Geçtiğimiz günlerde barışan Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, bir kez daha ayrılmıştı. Fransa basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, eşinin yurtdışına çıkmasının ardından China Suarez ile yeniden buluştu ve Wanda Nara'yı bir kez daha aldattı. 

Icardi, parayı değil aşkı seçti! Tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti!

FOTOĞRAFLARINI YAKALAMIŞTI

Wanda Nara, Mauro Icardi ile barışmak için Fransa'ya gitmiş ve geçtiğimiz günlerde yeniden İtalya'ya dönmüştü. Barışmanın ardından yıldız futbolcu, daha önce China Suarez'le yeniden bir araya geldi. Bir sonraki buluşmada Icardi'nin telefonunda Suarez'le görüntülerini yakalayan Wanda Nara eşinden yeniden ayrılmıştı.

​​​​​​Icardi, parayı değil aşkı seçti! Tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti!                  

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