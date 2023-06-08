İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan operasyonla Lice de teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Kahraman Mehmetçik, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Yurt içinde ve sınırlarımızda hain terör örgütleriyle kararlı bir mücadele sürdürülüyor.

Türkiye'nin terörü tamamen ortadan kaldırma kararlılığıyla, güvenlik güçleri Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkili bir operasyon gerçekleştirdi.

"Terörle Mücadelede Bahar Temizliği Devam Ediyor" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklama yaptı ve terörle mücadeleye vurgu yaparak şu sözleri söyledi;

"Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun.



Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin." Haberin Devamı