İçişleri Bakanı Soylu'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan Bingöl depremi hakkında bir mesaj yayınladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl depremiyle ilgili twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Süleyman Soylu: ''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.''
Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 14, 2020
Köylerimizde tarama devam etmektedir.
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