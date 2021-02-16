İçişleri Bakanı Soylu'dan Gara bilgilendirmesi: Evlat muamelesi yaptık, her 3 ayda bir görüştük!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da katledilen 13 vatandaşımız hakkında, Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, kaçırılan kişilerle her 3 ayda bir görüştüklerini belirterek devletin elinden geleni yaptığını söyledi.

"SADECE VATANDAŞ DEĞİL EVLAT MUAMELESİ YAPTIK"

Dün gittiği Gara şehidinin cenazesine ilişkin kounşan Bakan Soylu, şehit cenazesinin ailesini daha önceden tanıdığını belirterek böyle uzun bir süreçten sonra metanetini bu kadar koruyan ailelerin dün akşam bir ders daha verdiklerini ifade etti. Gara'da şehit edilenlerin hepsinin ailesinin, eşlerinin yanından kaçırıldığını belirten Bakan Soylu, olayın duyulduğu ilk andan itibaren Avrupa, ABD, sosyal medya ve diğer bir takım cereyanlar içinde söylenenlerin bir amaca matuf olduğunu belirterek kaçırılan tüm vatandaşlara sadece vatandaş değil evlat muamelesi yapıldığını, her üç ayda bir onlarla görüşüldüğünü söyledi.

"AİLELERİNİ DE İSTİSMAR ETMEYE KALKTILAR"

Şehit edilenlerin 10 Şubat'ta katledildiğini belirten Bakan Soylu, Belçika numaralı bir telefondan bu kişilerin ailelerinin arandığını ve 'Bombalanmasın' dediklerini, şehitlerin ölümlerinde de ailelerini istismar etmey kalktıklarını belirtti.

"Emre Uslu denen müptezelden FETÖ'nün tüm müptezellerine kadar Allah'ınızı severseniz terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır, terör örgütünden hukuk bekleyen hain oğlu haindir." şeklinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılanların aileleriyle görüştüğünü ve bizzat talimat verdiğini, 'getirsinler sınırdan alalım, bir şey olmayacak.' dediğini vurguladı.

"6 BİN 21 SİVİL KATLİAMI"

PKK'nın ailelere karşı zafer kazanamayacağını, ailelerin onları yeneceğini belirten Bakan Soylu, terör örgütünün 1984 yılından beri 6 bin 21 sivili katlettiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.