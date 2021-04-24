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İçişleri Bakanı Soylu, İHD ile HDP'nin 'Soykırımı tanıyın, af dileyin' sözlerine ateş püskürdü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsani Haklar Derneği (İHD) ile Halkların Demokrat Partisi’nin (HDP) sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptıkları açıklamalarıyla ilgili, ''Hem İHD, hem HDP, Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, İHD ile HDP'nin 'Soykırımı tanıyın, af dileyin' sözlerine ateş püskürdü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İHD ile HDP'nin sözde Ermeni soykırımı ile ilgili  'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' açıklamalarına sert çıktı. 

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Soylu, “Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP: 'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' demiş. Hem İHD, hem HDP, Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik” ifadelerini kullandı. 

 

 

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