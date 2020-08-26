Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, ağır hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Hülya Balıkavlayan isimli kullanıcı twittler 'da gündem oldu. Paylaşımlarından Açıkça küfürler savuran Balıkavlayan gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

İşte Hülya Balıkavlayan'ın o paylaşımları;

TWİTTER'DA TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımlar twitter'da büyük tepki çekti.

Süleyman Soylu bakanımıza alalen küfür eden @BalikavlayanHB'in tutuklanması için#HülyaBalıKAvlayanTutuklansın tagına yazmak, RT yapmak çok mu zor? pic.twitter.com/AJURienVnH — Hemdem (@____HEMDEM64___) August 25, 2020

Senin fedakarlığını ve Adamlığını hiç bir zaman unutmayacağız.#HülyaBalıkAvlayanTutuklansın pic.twitter.com/FKoPnbWPmY — PES ETMEDİK ?? (@Etmedik_Pes_) August 25, 2020

Sevmeyebilirsiniz lakin, ne bu ülkenin İçişleri Bakanı'na ne de herhangi birine asla bu şekilde küfür edemezsiniz; sonra da “özgürlük yok“ diye yırtınıyorsuz siz eleştiri değil rahatça küfür etmenin özgürlüğünü istiyorsunuz! #HülyaBalıKAvlayanTutuklansın#TarihiYenidenYazacağız pic.twitter.com/HaSgIdf7xc — Olivia ?? (@Biruni_Cezeri_) August 25, 2020

Tutuklanana kadar bu etiketi birinci sırada tutalım dostlar#HülyaBalıkavlayanTutuklansın — PES ETMEDİK ?? (@Etmedik_Pes_) August 25, 2020

Süleyman Soylu'nun Annesine küfür eden Hülya Balıkavlayan insagramdan attığı ses kayıtları ile Derin devlet olarak aram sağlam, başınız yanar, Avukat ve Savcı arkadaşlarım var ve gönderiyi kaldırın dediği ses kaydını silmiş ama biz kaydettik. #HülyaBalıkavlayanTutuklansın pic.twitter.com/vUjYQEk27g — PES ETMEDİK ?? (@Etmedik_Pes_) August 25, 2020

HÜLYA BALIKAVLAYAN KİMDİR?

46 Yaşında olan Hülya Balıkavlayan'ın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı. Balıkavlayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.