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  3. İçişleri Bakanı Soylu'ya küfür eden Hülya Balıkavlayan gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Soylu'ya küfür eden Hülya Balıkavlayan gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medya hesabından hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Hülya Balıkavlayan sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayın duyulmasının ardından şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Soylu'ya küfür eden Hülya Balıkavlayan gözaltına alındı!

Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, ağır hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Hülya Balıkavlayan isimli kullanıcı twittler 'da gündem oldu. Paylaşımlarından Açıkça küfürler savuran Balıkavlayan gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

İşte Hülya Balıkavlayan'ın o paylaşımları;

İçişleri Bakanı Soylu'ya küfür eden Hülya Balıkavlayan gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Soylu'ya küfür eden Hülya Balıkavlayan gözaltına alındı!

TWİTTER'DA TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımlar twitter'da büyük tepki çekti. 

 

 

 

 

 

 

 

HÜLYA BALIKAVLAYAN KİMDİR?

46 Yaşında olan Hülya Balıkavlayan'ın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı. Balıkavlayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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