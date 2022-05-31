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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Her yer Taksim her yer direniş" yazılı pankart asan ve polis memurlarına saygısız tavırlarda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak

HDP kontenjanından milletvekili olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve  Ahmet Şık ile CHP'den bu partiye geçen diğer bir vekil Sera Kadıgil,  Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde provokasyona girişti. 

PANKARTIN İNDİRİLMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

"Her yer Taksim her yer direniş" yazılı pankartı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asan vekiller, polis memurlarının pankartı indirmesine engel olmaya çalıştılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak

ARBEDE ÇIKTI, POLİS PANKARTI İNDİRDİ 

Polis memurlarının görevini yapmasına engel olan vekiller arasında arbede yaşandı. Pankartın polis ekiplerince kesilmesi sonrası olay yerinden ayrıldı.

 

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak

BAKAN SOYLU: POLİS ARKADAŞLARIMI GÖREVİNİ YAPMALARI MÜNASEBETİYLE ÖDÜLLENDİRİYORUZ

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 vekil hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

 "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Bölge Gündem Editör Ekibi
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