İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun DNA iftiralarına madde madde yalanladı: "Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak"

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristin DNA raporuna ilişkin konuşmalarına cevap verdi.

Rukiye Karapunar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun DNA iftiralarına madde madde yalanladı: "Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak"

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de gerçekleştirilen terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda bulunan Dilşah Ercan'ın çıkması ortalığı karıştırmıştı. CHP'nin kol kanat germesine tepkiler büyürken yeni bir savunmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun DNA iftiralarına madde madde yalanladı: Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak

DNA RAPORUNU KABUL ETMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu öldürülen PKK'lı Dilşah Ercan için "Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun DNA iftiralarına madde madde yalanladı: Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak

"PKK'NIN AÇIKLAMALARINA SIĞINACAK ZAVALLISIN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise gelen iftiralar yönelik "Kılıçdaroğlu; İki gün PKK’nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var.
Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye’ye "en büyük gazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun DNA iftiralarına madde madde yalanladı: Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak

İFTİRALARA BİR BİR AÇIKLAMA

Gelen iftiraları 5 madde ile çürüten Süleyman Soylu "1-Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı

2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye’de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı.

4- Kurtarıcın PKK’nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.

5-PKK’nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.

Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip,
"Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır." demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. 6’lı masada sıkıştın. PKK’ya sığındın. Yazıklar olsun..." dedi.

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