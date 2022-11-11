İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık"

Uyuşturucu baronlarına karşı yapılan uygulamalar hakkında yaptığı konuşmalardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerilim her geçen gün artıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Süleyman Soylu'yu hedef alarak hakaret etmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

"ONURSUZ OLAN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu için "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuşmuştu.

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O sözler sonrası Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur." ifadelerini kullanmıştı.

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KILIÇDAROĞLU'NA 1 MİLYON LİRALIK DAVA

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hakaret ettiği gerekçesiyle Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava ve suç duyurusunda bulunmuştu.

5 kuruşluk dava açtığı gerekçesiyle Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar.Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." dedi.