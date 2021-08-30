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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 30 Ağustos mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 30 Ağustos mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılına özel bir kutlama mesajı yayımladı. Tüm Türk halkının Zafer Bayramını kutlayan Bakan Soylu, Kurtuluş Savaşı ve Malazgirt Zaferi ile ilgili de önemli açıklamalara değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 30 Ağustos mesajı!

30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zaferin 99. yılına özel bir mesaj yayımladı. Mesajında Kurtuluş Savaşı ve Malazgirt Zaferi'ne de değinen Soylu, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramının tebrik etti.

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir asır boyunca dünyanın üstüne karabasan gibi çökmüş bulunan sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olmuş, bu yönüyle onların da gurur duyduğu bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bugün terör, iç savaş, ekonomik ve siyasi istikrarsızlaştırma gibi araçlarla farklı bir şekle bürünen sömürgeciliğe karşı Türk milletinin 30 Ağustos ruhuyla menfaat ve çıkarlarına sahip çıktığını, diğer milletlere de umut ve ilham vermeye devam ettiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli olarak kavramsallaştırdığı anlayışla, kendi ürettiği gemilerle Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korurken, yerli insansız hava araçları, helikopterleri ve diğer savunma sanayi ürünleriyle de terörle mücadelesini başarıyla sürdürmektedir. Nitekim Türkiye, teröre karşı ortaya koyduğu bu mücadele ve ürettiği güvenlik kapasitesi ile Suriye, Libya, Karabağ ve Afrika'da mazlum milletlerden yana pozisyon almış, dünyada hak ve adaletten yana olan tavrını, bir büyük devlete yakışır şekilde korumayı bilmiştir.

Hem Malazgirt’in hem 30 Ağustos’un hem de bugün verdiğimiz mücadelemizin ana karakteri ve güç kaynağı aziz milletimizin cesareti, feraseti, vicdanı ile tarihinden ve inancından aldığı yüksek karakteridir.

Bu vesileyle, ortaya koydukları onurlu mücadele ile bize hem bir gelecek hem de onurlu bir insanlık davasını bir miras olarak bırakan başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o doğum gününün tüm komutanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

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