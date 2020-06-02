İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Soylu, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle ölen Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu."

NE OLMUŞTU?

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 30 Mayıs'ta akşam saatlerinde gerçekleşti.

Barış Çakan ve bir arkadaşı yolda yürürken park halindeki aracın içinde bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y’yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarıda bulundu.

Bu nedenle çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polisler, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı oldukları belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y’yi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Barış Çakan’ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında şüpheliler K.Y., A.B. ve Ö.Y.’nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.