İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iddialı sözler! "6’lı masa değil 6 bin masa da kursalar..."

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, Haziran ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun yanı sıra AK Partili milletvekilleri katıldı. Partililerin salonu doldurduğu toplantıda partililer Bakan Soylu’ya yoğun ilgi gösterdi.

"GAZİANTEP KALEDİR"

Toplantı divanının kurulmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci önlerinde zor bir süreç olduğunu belirterek, “Önümüzde zor bir süreç var. Ekonomi de zorluklar yaşanıyor, biliyoruz. Bizim hedefimiz 2023. O hainlere 6’lı şer çetesine fırsat vermeden öncelikle biz Gaziantep olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gaziantep kaledir. Yıkılmayacak inşallah. Gaziantep her zaman her seçimde Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerinde alıyoruz. Bu seçimde de öyle alacak. İnşallah bu seçimde bunu daha fazla arttıracağız” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ 20 YILDA DEVRİM YAPTI"

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, sabah saatlerinde Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Telabyad’a gittiğini söyledi. Amerikan’ın Afganistan ile Irak’ı işgal ederek yaşanılamaz hale getirdiğini hatırlatan Soylu, “Biz batı değiliz, Amerika değiliz. Bizim ecdadımızda kardeşlik var. Telabyad’a gittiğimde orada huzurundan güveninden kardeşliğe kadar bir coğrafyayı nasıl bir emin belde haline getirdiğimizi görüp Gaziantep e geldik. AK Parti’nin 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir devrim gerçekleştirdi. Gaziantep bir ekonomi lokomotifi olmuştur. Siz Gaziantep AK Parti teşkilatının toplantısına bir kere değil bin kere gelsek de size borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.

“‘BEN KÜRT'ÜM ' DİYEMEZLERDİ”

Bakan Soylu, “Bugün üniversite sınavı vardı. Sınava giremezlerdi. Orduevlerinde başörtülüleri geri çevirirlerdi. Bu ülkede insanlar ‘Ben Kürt'üm, Alevi'yim’ diyemezlerdi. Siz bir siyasi parti değilsiniz bu medeniyetin en büyük hareketisiniz. Siz Türkiye’de vesayet kalelerini tek tek yıktınız. Bize Amerika’da Avrupa’da parmak sallayanlara nasıl ders verileceğini ve nasıl yerden yere vurulacağını gösterdiniz. Bu ülkede millete hizmet edenlere hep bedel ödetmek istediler. Karalayıp iftira attılar. Ülkeyi zayıf düşürerek siyaseti yerle yeksan etmeye çalıştılar. Her yıl karşımıza Adnan Menderesin idam fotoğrafını çıkarıp ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı da de böyle yapacağız’ diyenlere karşı buradayız” diye ekledi.

"MİLLETİ DURDURAMAYACAKLAR"

Avrupa’nın tek bildiği şeyin para göndermek olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Para, silah göndermeyin, vicdanlarınızı tamir edin. Bütün bunlar yapılırken hep beraber yaşadığımız olaylar var. Gezi olaylarından önce, zengin ve güçlü bir Türkiye istemediler. Ne yaptılar gezi olaylarını çıkardılar. Taksimdeki olayları TV’lerden naklen verdiler. Marmaray’ından Avrasya tüneline kadar hep beraber büyük adımlar atmıştık. AK Parti dolu dizgin gidiyordu. Oyunu bozmak istediler. Gezi olayları, 17-25 darbesi ve 6-8 ekim olaylarıyla sadece İstanbul’da değil tüm doğu ve güneydoğuda fitneyi ve fücuru ortaya koymaya çalıştılar. 17-25’te Türkiye’nin gelişmesinin ve büyümesinin intikamını alamadılar. Bu kez de ellerindeki elemanlarla FETÖ’yle birlikte hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştılar. 6’lı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar” şeklinde konuştu.