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İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, Yıldırım-1 operasyonu kapsamında Şırnak'ta, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım-1 operasyonu kapsamında Şırnak'ta, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Berna Akkaya
Editör


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