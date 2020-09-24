İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım-1 operasyonu kapsamında Şırnak'ta, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.