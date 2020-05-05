İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı Doğubayazıt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı Doğubayazıt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirilip 2 adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendiği açıklansı.
2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor."
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