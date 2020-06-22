İçişleri Bakanlığı açıkladı: 28 bin 75 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."



