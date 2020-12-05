İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK terör örgütünden kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.

Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 kişi daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi.