İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır annelerinin zaferi büyüyor

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçıp teslim olmalar devam ediyor.

ÖRGÜT MENSUPLARI GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucunda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren Cudi Botan kod adlı Haşim Açar ve Rojda Tekoşin kod adlı Tekoşin Açar adlı örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi.

Böylelikle, Diyarbakır’da devam eden “evlat nöbetinde” çocuklarına kavuşan aile sayısı 13’e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu.