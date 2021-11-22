İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyonun Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürüldüğü ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel 38 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."