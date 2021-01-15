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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 milyon TL ödülle aranan turuncu kodlu Kurban Pehlivan öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 milyon TL ödülle aranan turuncu kodlu Kurban Pehlivan öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'te, Yıldırım Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen üç teröristten birinin Turuncu kategoride, 1 milyon lira ödülle aranan Kurban Pehlivan olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 milyon TL ödülle aranan turuncu kodlu Kurban Pehlivan öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te öldürülen teröristlerden birinin sorumlu düzeyde olduğunu ve 'Turuncu' kategoride arandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu kategoride" yer aldığı tespit edildi

Teröristin, 2017 yılında Bitlis'te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi

Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 08 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu (2) personelin şehit edilmesi ve (1) personelin yaralanması olayına katıldığı belirlenmiştir.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile şehitlerimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in kanı yerde kalmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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