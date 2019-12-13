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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 İngiliz YTŞ sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 İngiliz YTŞ sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklaması şöyle: 

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. 
Bu kapsamda bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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