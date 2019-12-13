İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 İngiliz YTŞ sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Bu kapsamda bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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