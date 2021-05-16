İçişleri Bakanlığı duyurdu: Aşı olan 65 yaş üstü kısıtlamalardan muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinin bitmesine saatler kala, 17 Mayıs'ta başlayacak ve 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan kademeli normalleşme sürecine ilişkin 81 ilin valiliklerine Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgede 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili çarpıcı bir karar alındı.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA

Alınan karara göre iki doz aşısını olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Aşı olmayanlar ise sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler, hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dışarı çıkamayacaklar. Ancak aşı olan ve olmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına binememesi ise şaşırtan bir karar olarak göze çarpıyor.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."

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