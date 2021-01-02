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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dini istismar edenlere terör örgütlerine operasyon: 267 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dini istismar edenlere terör örgütlerine operasyon: 267 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, dini istismar eden terör örgütlerine karşı yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen 33 ildeki operasyonlarda 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere 267 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dini istismar edenlere terör örgütlerine operasyon: 267 şüpheli gözaltına alındı

2020'nin son günlerinde dini istismar eden terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde dini istismar eden terör örgütlerine müzahir kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihlerinde 33 ilde operasyonlar düzenlendi.

267 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere 267 şüpheli gözaltına alındı.

69 TERÖRİST SAVAŞÇI GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen yabancı terörist savaşçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şüpheli gerekli idari işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Dini istismar eden terör örgütlerine yılbaşı öncesi 33 ilde operasyon

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda şüphelilerle bağlantılı yerlerdeki aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
 

Tayfun Altuntaş
Editör


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