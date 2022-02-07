İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da Eren Kış -21 jandarma Er Mahmut Derin operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon Diyarbakır'da Şenlik bölgesinde başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan 400 personel, 14 operasyonel timin görev aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.

Öte yandan devam eden operasyonların isimleri ve gerçekleştirildikleri bölgeler ise şöyle;



Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu/Şırnak,

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu/Hatay,

Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu/Diyarbakır ve Bingöl,

Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyon/Hakkari,

Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu/Siirt

Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu/Tunceli,

Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak/Bitlis,

Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu/Mardin,

Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu/Ağrı ve Iğdır,

Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu/Ağrı, Erzurum ve Kars,

Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu/Diyarbakır ve Muş,

Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu/Van,

Eren Kış-13 Gabar-Karageçit-İnceler Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu/Şırnak,

Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu/Batman.