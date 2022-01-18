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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı Bingöl'de terör örgütüne yönelik olarak "Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi. Bu doğrultuda 

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonundaki operasyonda 71 operasyonel tim, 960 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusunun katılımıyla Bingöl'de "Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başladı

OPERASYONUN AMACI

Operasyonla halen kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem başta olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek hedefleniyor.

Tayfun Altuntaş
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