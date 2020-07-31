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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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