İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlamalarında 25 bin 439 kişiye cezai işlem uygulandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 1 - 8 Mart tarihlerinde, hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri ve hafta sonu ise sadece yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00 - Pazartesi 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kuralı ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli/idari işlem uygulandığını belirtti.

RİSK GRUBUNA GÖRE YENİ KARARLAR ALINDIĞI HATIRLATILDI

Yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatılarak, bu dönemde kentlerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı, tedbirlerin bu seviye grupları kapsamında belirlendiği, ancak yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği vurgulandı.

'TAM NORMALLEŞMEYE DEK KURALLARA UYALIM' ÇAĞRISI

"Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmaktadır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, salgınla mücadele sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulması gerektiğinin altı çizilerek, "Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." dendi.