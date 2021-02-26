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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: 36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt verisinin sistemden silindiği belirlendi.

122 ADRESE BASKIN

Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında başlatılan ikinci dalgada, İatanbul merkezli okaraj 36 ilde gerçekleştirilen ve SİLİCİ 2 adı verilen operasyonda, 122 adreste arama başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğunu belirledi. 

İlki ocak ayında, yine İstanbul merkezli 50 ilde gerçekleştirilen 'Silici' operasyonunda, akaryakıt üzerinden vergi kaçırdığı tespşt edilen çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 

3,6 MİLYAR LİRALIK AKARYAKIT ALIŞVERİŞİ SİLİNMİŞ

Soruşturma kapsamında ikinci bir operasyona karar veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yapılan Silici 2 operasyonuyla İstanbul merkezli 24 ilde, 122 adreste arama işlemi gerçekleştirdi. 

Operasyonda, 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin silindiği ve bu akaryakıt miktarının yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında olduğu, bunun için ödenmesi gereken KDV tutarının ise 655 milyon TL olduğu belirlendi. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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