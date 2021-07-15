İçişleri bakanlığı firari FETÖ'cüler için 664 milyon ödül koydu!

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının yer aldığı "aranan teröristler" listesinde 338 FETÖ firarisi bulunuyor. Bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüllerin toplamının ise 664 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Listede yer alan 338 FETÖ firarisinden 41'i kırmızı, 23'ü mavi, 16'sı yeşil, 48'i turuncu, 210 kişi de gri kategoride aranıyor.

KIRMIZI KATEGORİDEKİLER İÇİN KİŞİ BAŞI 10 MİLYON TL

Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül listesinde, örgüt yöneticisi sivillerin yanı sıra darbe girişimini yöneten FETÖ firarisi askerler de yer alıyor.

Kırmızı kategoride başına 10'ar milyon lira ödül konulanların arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Adil Öksüz, örgütün sözde istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit Haylamaz, Suat Yıldırım ve Ahmet Kurucan bulunuyor.

YEŞİL KATEGORİ İÇİN TOPLAM 32 MİLYON TL

Yeşil kategoride yer alan 16 firari FETÖ'cünün başına da toplam 32 milyon lira ödül konuldu.

Bu kategoride arananlar arasında, örgütün sözde "İç Anadolu ve Ankara imamı" Cemil Koca, medya yapılanmasından sorumlu kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç, "Fransa imamı" Hüseyin Karakuş, "Belçika imamı" Davut Yalçın ve "İngiltere imamı" Adnan Azak ile "Gürcistan imamı" Adem Önal da bulunuyor.

TURUNCU KATEGORİ İÇİN KİŞİ BAŞI 1 MİLYON TL

Turuncu kategorideki 48 firari FETÖ mensubu için 1'er milyon lira ödül koyuldu.

Bunlar arasında, FETÖ'nün sözde "Ege bölge imamı" Bekir Baz, "Irak imamı" Talip Büyük ve "Nijerya imamı" Hikmet Çoban yer alıyor.

ZEKERİYA ÖZ GRİ KATEGORİDE

Gri kategoride ise 210 firari FETÖ mensubu 105 milyon lira ödülle aranmaya deva ediyor.

Örgütün sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat, eski Koza-İpek Holding'in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, eski emniyet müdürü Recep Güven ile Ergenekon soruşturmasıyla adını duyuran ve 17 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten eski savcı Zekeriya Öz gri kategoride yer alıyor.