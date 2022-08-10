İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri sonrası harekete geçti! "Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir aksi taktirde..."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elimizdeki seçmen biligleri YSK'da yoktur. Her bir seçmeni biliyoruz." sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri sonrası harekete geçti! "Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir aksi taktirde..."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda söylediği sözler olay olmuş ve Ak Partili sşyasiler tarafından oldukça eleştirilmişti. Söz konusu olan sözlerin gündem olması sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine açıklık getirmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri sonrası harekete geçti! Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir aksi taktirde...

NE KAST ETTİĞİNİ KİMSE ANLAYAMADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) elinde yok. Her bir seçmeni biliyoruz." şeklinde ifadeleri kullnmış ve ne dediği pek anlaşılmadığından Ak Parti cephesinden topa tutulmuştu.

İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri sonrası harekete geçti! Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir aksi taktirde...

SİYASİLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan o sözleri sonrası CHP liderine "Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor. Daha önce bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu, son zamanlarda da ‘Sınavlara girmeyin, araç almayın.’ gibi provokatif açıklamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın.’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, son olarak da kur korumalı mevduat hesabı olanları tehdit etti. Burada iyi niyet yok. Kılıçdaroğlu, iktidar olmak uğruna her şeyi mübah görüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri sonrası harekete geçti! Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir aksi taktirde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BİLDİRİ METNİ

Söylenen o sözler sonrası İçişleri Bakanlığı;

"CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır." şeklinde ifadelere yer verdiği bir bildiri metni yayımladı.

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