İçişleri Bakanlığı uyuşturucu kaynaklı ölümlerin verilerini açıkladı!

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar, ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çabaları sonuç vermeye başladı. Adli tıp verilerine göre uyuşturucu kullanımından 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybederken, yapılan çalışmalarla ölenlerin sayısı 2018 yılından itibaren düşüşe geçti.

Bağımlı olarak ölenlerin sayısı 2018 yılında 657 olurken, 2019'da 342'ye, 2020'de 314'e geriledi. Uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki düşüş 2021 yılında da devam etti. Uyuşturucu nedenli ölüm sayısı 2021 yılının 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu. Uyuşturucuya bağlı olarak 2020 yılının 8 aylık döneminde 97 kişi yaşamını yitirmişti.