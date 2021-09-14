Süper Loto sonuçları 14 Eylül 2021 Salı | 14.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı İçişleri Bakanlığı uyuşturucu kaynaklı ölümlerin verilerini açıkladı!Saniha isminin anlamı nedir, Saniha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Necüde isminin anlamı nedir, Necüde ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sarıyer’de yol çöktü! Ulaşım tek taraflı sağlanıyorNasiha isminin anlamı nedir, Nasiha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hoşeda isminin anlamı nedir, Hoşeda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Laiklik ne demek, ne anlama geliyor? Laiklik anayasadan çıkarılacak mı?Dudhan isminin anlamı nedir, Dudhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Necati isminin anlamı nedir, Necati ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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İçişleri Bakanlığı uyuşturucu kaynaklı ölümlerin verilerini açıkladı!

İÇİŞLERİ Bakanlığı, adli tıp verilerine göre, 2021 yılında 8 aylık dönemde uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu kaynaklı ölümlerin verilerini açıkladı!

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar, ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çabaları sonuç vermeye başladı. Adli tıp verilerine göre uyuşturucu kullanımından 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybederken, yapılan çalışmalarla  ölenlerin sayısı 2018 yılından itibaren düşüşe geçti.

Bağımlı olarak ölenlerin sayısı 2018 yılında 657 olurken, 2019'da 342'ye, 2020'de 314'e geriledi. Uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki düşüş 2021 yılında da devam etti. Uyuşturucu nedenli ölüm sayısı 2021 yılının 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu. Uyuşturucuya bağlı olarak 2020 yılının 8 aylık döneminde 97 kişi yaşamını yitirmişti.

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