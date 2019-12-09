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  3. İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.

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