İçişleri Bakanlığından Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu açıklaması!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan illerinde Eren-15 AĞRI DAĞI-ÇEMÇE MADUR operasyonunun başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar halkın desteği ile başarılı bir şekilde devam etmekte.

2 BİN 65 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Eren operasyonunda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 135 operasyonel tim, 2 bin 65 personel görev almaktadır.

(AA)