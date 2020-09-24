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İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi: Eksik bilgilendirmeye hapis cezası

Koronavirüs salgınına yakalanan ancak temas ettiği kişiler konusunda eksik veya yalan bilgilendirmede bulunan kişiler için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine göre “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi: Eksik bilgilendirmeye hapis cezası

Koronavirüs salgının kontrol altına alınması maksadıyla İçişleri Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda  81 ilin valiliklerine göre  “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderildi. 

Genelgede, evde izolasyona alınan korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduğu hatırlatıldı.

Daha önce illere gönderilen genelgelerle, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı.

İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi: Eksik bilgilendirmeye hapis cezası

Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi.

HAPİS VEYA PARA CEZASI VERİLECEK

Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi "bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı" hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi: Eksik bilgilendirmeye hapis cezası

Vali/Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi: Eksik bilgilendirmeye hapis cezası

Tayfun Altuntaş
Editör


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