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  3. İçişleri Bakanlığından son dakika kısıtlama açıklaması: 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı!

İçişleri Bakanlığından son dakika kısıtlama açıklaması: 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkilierince yapılan son dakika açıklamasında, 8-15 Şubat'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadıkları tespit edilen 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından son dakika kısıtlama açıklaması: 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkililerince, 8-15 Şubat'taki sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklamada, kısıtlamalara uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı ifade edildi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK ORANDA UYUM SAĞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında ise idari ya da adli işlem yapıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından sok dakika kısıtlama açıklaması: 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı!

29 BİN 48 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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