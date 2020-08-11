İçişleri Bakanlığından terör örgütü genelgesi! Vatandaşlar uyarıldı

Kış aylarına yavaş yavaş yaklaştığımız bu günlerde İçişleri Bakanlığınca Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, 'Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi' konulu genelge gönderildi.

Genelgede, ülkemizin milli güvenliğini, kamu düzenini ve vatandaşların Anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarıyla topyekun ve özverili mücadele sayesinde terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylemlerinin oldukça kısıtlandığı, örgütlere katılımın ciddi oranda azaldığı vurgulandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KIŞ ÜSLENMESİNE HAZIRLANIYOR

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları neticesinde çözülme sürecine giren, yurt içindeki varlığı tükenme noktasına gelen ve kendisine eleman devşirmesi önemli ölçüde sekteye uğratılan PKK/KCK/PYD/YPG bölücü terör örgütünün; sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte mevcudiyetini sürdürmek, kaybettiği desteği artırmak ve yeni kazanımlar elde etmek gayesiyle kış üslenmesi hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Özellikle kış döneminde önceki yıllardan farklı sığınak/barınak yerlerinin oluşturulması çalışmalarının yapılacağı belirtilen genelgede, üslenmeye girecek terörist grupların yerlerinin deşifre olmaması amacıyla güvenlik güçlerini oyalama maksatlı sonbahar döneminde eylem arayışı içerisinde olabileceği belirtildi.

Genelgede, örgütün erzak ve yaşam malzemesi temin etmek maksadıyla yurt içindeki mensupları ve uzantılarınca yüksek miktarlarda döviz (dolar vb.) bozdurulabileceği anlaşıldığı ifade edildi.

BAKANLIK BU UYARILARI YAPTI

Genelgenin devamında şu uyarılarda bulunuldu:

"Bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarınca, toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp bayi gibi yerlerden dikkat çekici miktarda un, şeker, konserve, helva, reçel, tüp vb. gıda ve yaşam malzemelerinin satın alınabileceği ve yüksek miktarlarda döviz (dolar vb.) bozdurulabileceği konusunda kolluk kuvvetlerince başta ilgili meslek odaları (pazarcılar, bakkallar ve bayiler, ayakkabıcılar vb.) ile esnafın (toptan gıdacılar, marketler, tüp bayileri vb.) dikkatli olmaları hususunda uyarılarak olası durumlarda kolluk birimlerine haber vermeleri yönünde tebligat yapılacak.

Yol kontrol ve arama noktalarında ve köy/dağ yollarında terör örgütü mensuplarına yapılabilecek lojistik ikmal faaliyetlerine karşı başta kamyonet, panelvan, minibüs türü olmak üzere şüpheli araçların detaylı aramalardan geçirilmesi; erzak, yaşam malzemesi, piknik/mutfak tüpü vb. madde taşıyan araçların kontrolüne ağırlık verilmesi; tali yol, köy ve arazi yollarında devriye sayısının arttırılması ve şok yol kontrol faaliyetlerinde bulunulacak.

Bölücü terör örgütünün faaliyetlerine karşı istihbari çalışmalara ağırlık verilerek bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellenecek. Özellikle vatandaşlar, yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek yaylada bırakmamaları konusunda uyarılacak."