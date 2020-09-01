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İçişleri duyurdu! Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 1831 personelden oluşan 122 operasyonel timin katılımıyla "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri duyurdu! Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

Terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması için yürütülen operasyonlara bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,Mardin'de 1831 personelden oluşan 122 operasyonel timin katılımıyla "Yıldırım-8 Savur Operasyonu"nun başlatıldığı bildirdi. 

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan ( bin 831) personel (122) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri duyurdu! Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

YILDIRIM OPERASYONLARI

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri duyurdu! Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldıİçişleri duyurdu! Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldıİçişleri duyurdu! Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

Tayfun Altuntaş
Editör


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