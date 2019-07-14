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İçişleri'nden acı haber: 3 asker şehit

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Hakkari kırsalında devam eden oparesyonlarda 3 asker şehit oldu" denildi.

İçişleri'nden acı haber: 3 asker şehit

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Hakkari kırsalında devam eden oparesyonlarda 3 asker şehit oldu" denildi.

Hakkari kent merkezi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. Çatışmada ayrıca PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

İçişleri Bakanlığı da çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla  devam edecektir."

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