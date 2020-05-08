İçişleri'nden ticari taksiler ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine ticari taksilere yönelik yeni genelge gönderildi. Genelgeye göre ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve araç içinde mutlaka maske kullanacak.

Ticari taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi.

Genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, pandemi sürecinde uygulanması gereken bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

DEZENFEKTE BELGESİ BULUNDURULACAK

Buna göre; taksi durakları ve taksi olarak kullanılan araçlar, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren yetkili merci tarafından düzenlenmiş belge araçta bulundurulacak. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belge olacak.

MÜŞTERİLER İÇİN DEZENFEKTAN VE KOLONYA BULUNDURULMASI ŞARTI

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.

MÜŞTERİ SAYISI 3'TEN FAZLA OLAMAYACAK

Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk gibi yerlerin silinmesi, dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak. Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen kredi kartı, mobil uygulamalar gibi temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

Genelgede, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Tedbirlere ilişkin kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim ve kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon yapılarak alınan tedbirlerin trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetleneceği de genelgede aktarıldı.