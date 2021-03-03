İçişleri’nden yeni genelge: 3 risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değiştiYağmur yağacak mı? Havalar ısınacak mı? Meteoroloji'den 3 Mart Çarşamba hava durumu!Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 3 Mart 2021Survivor Çağman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Survivor Çağman Çatay Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Son dakika | Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü!Boran Kuzum ile Ahsen Eroğlu aşk mı yaşıyor?Bakan Koca, koronavirüs risk haritasını paylaşıp uyardı!Anadolu Efes 99-83 Valencia | MAÇ SONUCUBoran Kuzum ve Ahsen Eroğlu sevgili mi? | Boran Kuzum kimdir? | Ahsen Eroğlu kimdir?Ahsen Eroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İçişleri’nden yeni genelge: 3 risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri’nden yeni genelge: 3 risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi. Genelgeye göre , düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri 07.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İçişleri’nden yeni genelge: 3 risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değişti

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşmenin kademeli olarak başlatılacağını ve risk haritasında yer alan 4 kategoriye göre olacağını duyurmuştu. Normalleşmenin başladığı illerde kısıtlamalar gevşetilmeye devam ediyor. 

İçişleri Bakanlığı düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde İş Yerlerinin Çalışma Saatlerine yeni ayar getirdi. 

81 il valiliğine gönderilen "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelgede düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.

İçişleri’nden yeni genelge: 3 risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değişti

Yeni karara göre, bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.

Ayrıca, vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

İçişleri’nden yeni genelge: 3 risk grubundaki iş yerlerinin çalışma saatleri değişti

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
1
1
1
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT