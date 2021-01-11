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  3. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Ekranların sevilen yüzü İclal Aydın'ın oyuncu Erdinç Gülener ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasının ardından özel hayatı merak konusu oldu. Peki İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim? Ünlü sunucu ve oyuncu İclal Aydın son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Peki İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?

Son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde rol alan oyuncu İclal Aydın, ardından İzmir Urla'da sakin bir hayat sürdürmektedir. 

49 yaşındaki Aydın, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener ile aşk yaşamaya başladı.

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İCLAL AYDIN'IN KIZI ZEYNEP LAL KİMDİR?

Zeynep Lal İclal Aydın'ın 2002 yılında Kemal Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelmiştir. 

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18 yaşında olan Zeynep Lal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmektedir.

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Lal Başbuğ Instagram hesabı "lalbasbug".'dur ve 12 bin takipçisi vardır.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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