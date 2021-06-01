Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıya mücadele kapsamında başlatılan kısıtlamalarda, nihayet sona gelindi. Ülkemizde, aşılamanın yaygınlaşması ve alınan tedbirler neticesinde düşen vaka ve vefat sayıları, beraberinde gevşemeyi getirdi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan kademeli normalleşme kararları kapsamında, İdari izinler devam ediyor mu? | 10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izin 1 Haziran konuları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

İDARİ İZİNLER DEVAM EDİYOR MU?

31 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine üyeleri, kademeli normalleşme için ilk kararları aldı. 1 Haziran'da başlayarak Temmuz ayına akadar devam etmesi planlanan normalleşme adımlarında, vatandaşları heyecanlandıran ve sevindiren birçok karar verildi.

Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 1 Haziran'dan itibaren kafe, restoran, lokanta, yüzme havuzu, kıraathane, halı saha gibi işletmelerin faaliyete geçeceği, düğünlerin belirli kurallar çerçevesinde, açık havada yapılabileceği, sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00'den 22.00'ye çekildiği ve hafta sonu uygulanan kısıtlamanın yalnızca pazar günleri geçerli olacağı belirtildi.

İdari izinler hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği

'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde de idari izinler hakkında herhangi bir açıklama olmadı. Bu kapsamda, idari izinlerde eski kuralların geçerliliğini koruduğu öğrenildi. Yani idari izinler devam ediyor.

10 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLANLAR, GEBELER İÇİN İDARİ İZİN 1 HAZİRAN

1 Haziran'dan itibaren geçerli olan 'haziran Ayı Normalleşme Kuralları' kapsamında, 10 yaş altı çocuğu olan annelere ve gebelere verilen idari izinlerin geçerli olduğu öğrenildi. Memur ve kamu görevlilerinin iş hayatlarında kullanmakta özgür oldukları iş haklarından biri olan idari izinler, koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir kullanılamıyordu. Ancak artık, özellikle sağlık çalışanları için geçerli olan idari izinlerin iptali, geçerliliğini yitirdi. Çalışanlar, idari izinlerini, iş akdi kurallarına göre kullanabilecekler.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari İzin ve ya idare kanunu olarak bilinen bu tarz tatil hakları daha çok 657 kanunu kapsamında memurlar için geçerlidir. Asil memur olan bireyler yılda istedikleri zaman on beş gün olan tatil haklarını kullanmakta özgürdürler. Fakat bu hakların kullanılması için yapılması gereken birkaç şart bulunmaktadır. Bunların başında ilk olarak kamuda çalışan asil bir devlet memuru olunması gelmektedir.

Özellikle daha yılını doldurmamış bir memur için izin ve İdare İzin gibi durumlara onay yoktur. Fakat evlenme ve ani atanma gibi durumlarında değişikliklere başvurulmaktadır. Bu durumun asıl nedeni İdare İzin kanunun sadece asil memurlar için geçerli olunmasıdır. Ayrıca memur olunması için birkaç yol ve yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ilki orta öğretim kamu personeli seçme sınavı olarak bilinmektedir.

Üniversite veya yüksekokul mezunu bireyler için lisans ve ön lisans kamu personeli seçme sınavı vardır. Bunun haricin de bazı bölümler için atama yoluyla 657 li olma durumları geçerlidir. Özellikle öğretmenler için asil olması süreci iki yıl olarak belirlenmiştir. Yani öğretmen bireyler İdare İzin için iki yıl boyunca beklemesi gerekir. Ve sonrasında İdare İzin hakları kendiliğinden doğacaktır.

İDARİ İZİN NASIL ALINIR?

İdare İzin alınması için yapılması gereken birkaç işlem vardır. Öncelikle memuriyette geçerli olan hiyerarşi ilişkisi İdare İzin işleyişinde önemlidir. İzin almak isteyen bireyin öncelikle çalıştığı kurumda ki amir veya kurum şefi ile iletişime geçmesi gerekir. Ve durumu şefine açıklaması şarttır. Yani şefin onay vermesi de bir miktar lazım ve şarttır.

Aksi takdir de İdare İzin işlemi başarıyla sonuçlanmaz. Kurum müdürünün onayı ile birlikte lazım olan dilekçelerin doldurulması ile birlikte İdare İzin uygulamasına resmen geçilmiş olunur. Hafta sonu ile birleştirilmesi durumunda pazartesi günü iş başlangıcının yapılması gerekir. Aksi takdir de hem yaptırımlar olur hem de bir uyarı süreci başlayabilir. Durumun devam etmesi halinde aylıktan kesme ve en son olarak meslekten ihraç durumları olabilmektedir.

İDARİ İZİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Mİ?

Özellikle salgın hastalık süreci İdare İzin konusunda büyük bir tartışma konusu olmuştur. Yani bazı 657 sayılı kanun kapsamında çalışan memurlar için bu durum oldukça hayatidir. Yani çift mesai yapan sağlık çalışanları için özellikle İdare İzin ihtiyaçları artmaktadır.

Salgın hastalığın ilk başlarında tüm ülke çapında bir izin iptali durumu söz konusu olmaktaydı. Özellikle sağlık çalışanları için yasaklar oldukça artmıştır. Özellikle sağlık çalışanlarına ve vefa destek grupların da çalışanlar için istifa etme yasakları hayata geçmiştir.

İDARE İZİN EN FAZLA KAÇ GÜN ALINIR?

Özellikle sadece memurlar için İdare İzin hakkı kullanılmamaktadır. Devlet sanatçıları özellikle tiyatrocular da İdare İzin kullanan kamu personelleri sınıfına girmektedir. Tabi ki bu bireylerin izin süreçleri daha geniş perspektifte bulunmaktadır.

Çünkü yapılan iş ve esnek saatleri nedeniyle yıpranma payları oldukça yüksektir. İdare İzin sürecinde her hangi bir para kesikliği durumları ile karşılaşılmamaktadır. Kimi 657 li memurlar için bu izin süreci 15 gün olarak belirlenmiştir. Kimi memurlar için ise tatil ve izin süresi daha uzun olmaktadır.