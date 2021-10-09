İdealistlik ne demek, TDK'ya göre İdealistlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdealistlik ne demek? İdealistlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi idealistlik kelimesi. Peki idealistlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre idealistlik nedir, idealistlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İdealistlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İdealistlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İDEALİSTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İdealistlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre idealistlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İdealist olma durumu

