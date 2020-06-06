İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ercan Zengin son yolculuğuna uğurlandı

İçimizi yakan Suriye'nin İdlib kentinde dün zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in cenazesi, askeri uçakla Samsun Çaryamba Havalimanı'na getirildi. Şehit eşi Hatice Zengin de aynı uçakla kente geldi. Burada düzenlenen törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit babası Rahmi ve şehit annesi Feriha Zengin, şehidin 4 kardeşi ve yakınları katıldı.

Askerler tarafından uçaktan indirilen Şehit Zengin'in cenazesi, cenaze aracına konularak Kıranköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürüldü. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in Hatay'da görev yaptığı belirtildi.

ANNESİNE FOTOĞRAFINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Büyük Camide gerçekleştirilen törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit eşi Hatice Zengin, babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin, şehidin 4 kardeşi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit annesi Feriha Zengin oğlunun tabutunun önündeki fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Hatice Zengin de şehit eşinin tabutuna dokunarak ağladı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in özgeçmişinin okunmasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Bir süre askerlerin omzunda taşınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi daha sonra araca konuldu. Şehidin cenazesi İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahalesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.