İdlib'deki hain saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

Sason'da düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlanan sözleşmeli er Cuma Bağatur için ilçe merkezinde taziye çadırı kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taziyeye katılan yakınlarıyla telefonda görüştü. Soylu, daha sonra şehit Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile de konuştu.

"ALLAH BİZİ SİZLERE KARŞI MAHCUP ETMESİN"

Bakan Soylu, taziye dileklerini ileterek, "Allah rahmet eylesin, Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya teşekkür eden baba Bağatur ise "vatan sağolsun" dedi.