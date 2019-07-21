İdlib'den acı haber geldi: Esed yine sivilleri vurdu! İdlib'de Esed rejimi sivil yerleşimlere hava saldırısı yaptı. Yapılan saldırı sonucunda 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil de yaralandı.

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Suriye’de Beşar Esed rejiminin İdlib’de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü, en az 15 sivil ise yaralandı. Esed rejimi ve destekçileri İdlib’deki saldırılarını sürdürüyor. Esed rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Etiketler : idlib



