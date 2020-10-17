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  3. İdo Tatlıses evliliğe ilk adımını attı

İdo Tatlıses evliliğe ilk adımını attı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden olan çocukları İdo Tatlıses nişanlandı. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

İdo Tatlıses evliliğe ilk adımını attı 1110

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli' nin nişan yüzüklerini baba İbrahim Tatlıses taktı.