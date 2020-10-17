İdo Tatlıses evliliğe ilk adımını attı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden olan çocukları İdo Tatlıses nişanlandı. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

1 10 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli' nin nişan yüzüklerini baba İbrahim Tatlıses taktı.