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İDO ve BUDO duyurdu: Seferler iptal

Marmara Denizi'ndeki hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO duyurdu: Seferler iptal

İDO ve BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa 
 
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
 
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
 
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
 
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
 
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İDO ve BUDO duyurdu: Seferler iptal

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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