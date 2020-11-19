İDO ve BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa



07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:



07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)